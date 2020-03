Divisa, trolley e mascherina: la foto del comandante Gennaro Arma che lascia per ultimo, da solo, la Diamond Princess ha fatto il giro del mondo suscitando un’ondata di rispetto e simpatia nel mezzo dell’ansia globale da coronavirus. E in considerazione del suo esemplare comportamento, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha conferito motu proprio l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Un uomo elegante e schivo, che si è tenuto al riparo dei riflettori nel momento di massima esposizione mediatica, ha fatto quello che dovrebbe essere ovvio per il comandante di una nave ma che non è per nulla scontato. Come non era scontato intrattenere i passeggeri della nave, diventata simbolo del contagio, nel giorno di San Valentino distribuendo cioccolatini e leggendo poesie d’amore.

Captain Arma was last to leave #DiamondPrincess. He is a hero in our eyes. We thank him & our exceptional onboard team. We offer our sincere gratitude to all the agencies in Japan & around the world who worked with us to support our guests & crew through this extraordinary time. pic.twitter.com/1vriv9rBRY — Princess Cruises (@PrincessCruises) March 2, 2020

È rimasto al suo posto fino alla fine gestendo una situazione drammatica, la più difficile e inaspettata della sua carriera, conservando il sangue freddo mentre l’emergenza montava e i 3.700 passeggeri di 56 nazioni, pur confinati nelle rispettive cabine, venivano contagiati a centinaia. Giorni durante i quali lo stillicidio degli infettati, degli evacuati, dei morti, avrebbe messo a dura prova i nervi di chiunque. “Il capitano eroe” lo aveva definito su Twitter la Princess Cruises, società armatrice della nave, ringraziando lui e “l’eccezionale equipaggio” del gigante da crociera confinato per settimane che sono sembrate infinite nella baia di Yokohama, in Giappone. “Ovviamente il giudizio della compagnia fa molto piacere, ma non dite che è un eroe” aveva detto la moglie Mariana. E, fedele alla sobrietà che ha tenuto durante tutta la vicenda della crociera dell’orrore, ha aggiunto: “Gennaro è un uomo di mare ed ha eseguito quello che i capitani devono fare: essere a capo, guidare e prendere decisioni”.

Ora “è tranquillo per aver concluso questa esperienza nel miglior modo possibile” aveva detto ancora Mariana, che ha confessato che il compito più difficile per lei è stato quello “di affrontare in questi lunghi giorni i media. Essere catapultata all’attenzione dei media e dover reggere all’impatto, non ero preparata“. Oggi però anche lei festeggia: “Non sapevo nulla, grazie di cuore al presidente Mattarella. Apprendo ora questa notizia – dice Mariana all’Ansa – più tardi sentirò via Skype Gennaro, come ogni sera, e ne gioiremo insieme”. Sì perché il comandante eroe si trova ancora in quarantena in Giappone.