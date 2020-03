Un imprenditore avrebbe stipulato un accordo che prevedeva il pagamento di 2mila euro per ogni appalto vinto. Le intercettazioni hanno registrato il passaggio delle tangenti durante le conversazioni degli indagati. L'autista di un magistrato, secondo l'accusa, ha passato notizie su indagini in corso e informazioni sugli spostamenti dei pm. In cambio delle notizie avrebbe chiesto l’assunzione per una persona vicina

C’era una ‘talpa’ al Palazzo di giustizia di Messina che passava notizie riservate ad alcuni imprenditori. Si tratta dell’autista di un magistrato, finito in manette insieme ad altre dieci persone tra cui un funzionario del Genio Civile di Messina e un dirigente del Genio Civile di Trapani, in un’operazione condotta dalla Squadra mobile della città dello Stretto. Gli arrestati sono ritenuti a vario titolo responsabili di corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio e fittizia intestazione di beni. Quattordici, in totale, gli indagati, undici dei quali raggiunti da misure cautelari. È anche in corso di esecuzione il sequestro preventivo del complesso di beni e utilità economiche di una società commerciale.

L’inchiesta, chiamata ‘Ottavo cerchio’, ha preso il via la notte di Capodanno del 2019, quando furono sparati dei colpi di pistola contro la saracinesca di un esercizio commerciale, una tabaccheria sita in zona Camaro. In un primo momento l’episodio “pareva integrare gli estremi di un preciso segnale intimidatorio rivolto ai titolari dell’esercizio per un possibile intento estorsivo”, dicono gli inquirenti. E’ venuta così alla luce “l’esistenza di un sistema di corruzione che coinvolgeva, a vario titolo, persone operanti sia nel settore pubblico che in quello privato”.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dal Procuratore capo di Messina Maurizio de Lucia, un imprenditore avrebbe stipulato un accordo con un funzionario del Genio Civile, tra gli arrestati di oggi. Per ogni appalto vinto avrebbe pagato duemila euro. Le intercettazioni hanno registrato il passaggio delle tangenti durante le conversazioni degli indagati. In un caso, sarebbe stato offerto al dirigente del Genio Civile un soggiorno in albergo e altri privilegi.

L’autista giudiziario, accusato di corruzione, è finito agli arresti domiciliari. Era in servizio alla Direzione distrettuale antimafia di Messina. Secondo i magistrati avrebbe passato notizie su indagini in corso e informazioni sugli spostamenti dei magistrati. Dalle carte emerge che in cambio delle notizie avrebbe chiesto l’assunzione per una persona vicina.