Questa sera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà maggioranza e opposizione per chiedere sostegno in Aula al provvedimento che porterà nuove misure a sostegno dell’economia dopo l’emergenza coronavirus. Il leader della Lega, Matteo Salvini, in mattinata ha fatto sapere che il sostegno del suo partito non ci sarà. Ai giornalisti che hanno riferito a Conte le posizioni di Salvini, il capo dell’esecutivo ha ironicamente risposto alzando le braccia al cielo.