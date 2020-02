“Penso che le scuole debbano essere chiuse anche a Milano. Proporrò la misura in Regione perché la misura venga estesa anche alla Città metropolitana”. A dirlo il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, nel corso di una conferenza stampa in prefettura. “Non vogliamo scatenare alcun tipo di psicosi. È un provvedimento precauzionale. Peraltro alcune scuole sono già chiuse per il carnevale da giovedì”.

