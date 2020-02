Alle 15 non si gioca Ascoli-Cremonese (Serie B), mentre la Lega dilettanti della Lombardia ha deciso di rinviare 88 partite. Stop anche a Piacenza-Sambenedettese, gara di Serie C. A Piacenza e in Veneto bloccato anche il basket, niente partite di Pallavolo nelle Regioni colpite. Il presidente del Coni Malagò. "Giusto allinearsi". Il ministro Spadafora: "Man mano prenderemo tutti i provvedimenti necessari"

Anche il mondo dello sport risente contraccolpi per il contagio da coronavirus in Italia. Il Comitato Regionale della Lega nazionale dilettanti della Lombardia ha deciso di rinviare 88 partite previste nel weekend “a causa della criticità che ha coinvolto le zone del lodigiano e del cremonese“. Ma l’emergenza è arrivata fino alla Serie B di calcio, dove al momento è stata annullata solo Ascoli-Cremonese, valida per la 25esima giornata: secondo quanto risulta a ilfattoquotidiano.it, la Lega è in contatto con le autorità sanitarie e al momento non sono previsti altri stop. Lo stesso discorso è valido per la Serie A. Fermata anche Piacenza-Sambenedettese, gara valida per l’ottava giornata di ritorno del Girone B di Serie C. Lo stop a Piacenza riguarda pure il basket, mentre la Federvolley per ora ha fermato i campionati di Serie B Maschile e di Serie B1 e B2 Femminile nelle zone di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto dove ci sono stati i contagi, ma è possibile che il blocco si estenda a tutti i campionati. “Sono in contatto con le autorità che hanno la responsabilità, il diritto e il dovere di prendere iniziative e precauzioni. Se un sindaco, un presidente di Regione, un ministro fa un’ordinanza lo sport si deve allineare, non ci sono dubbi”; ha detto Giovanni Malagò, presidente del Cio. “Stiamo monitorando e man mano prendendo tutti i provvedimenti necessari. Non vogliamo fare allarmismo ma è ovvio che i luoghi di aggregazione sportiva sono tra i posti in cui le difficoltà possono presentarsi maggiormente”, ha spiegato il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora.

Malagò ha spiegato di essere in costante contatto con il ministro: “Se ci sono competizioni in un luogo dove ci sono questi casi, lo sport non può esserci, per ovvi motivi”, ha affermato ai microfoni di Sky Sport. “Se si può fare altro? Su questo argomento parlano tutti, io penso che è meglio far parlare chi è competente“, ha aggiunto. “Giochi di Tokyo a rischio? Sono un rappresentante del Cio, ci parlo tutti i giorni. Al momento non ci sono controindicazioni che ci siano problemi per le Olimpiadi”, ha concluso Malagò. “Sono in stretto contatto col presidente del Coni, ma anche con i presidenti delle federazioni, e con il presidente del Consiglio. Monitoreremo di volta in volta insieme a chi ha la competenza anche da un punto di vista sanitario, ma non vogliamo creare allarmismo. Faremo quello che è necessario per la tutela di tutti i cittadini”, ha aggiunto Spadafora.

Calcio – La partita Ascoli-Cremonese, valida per la 25esima giornata di Serie B in programma oggi alle 15.00, è stata rinviata. La Lega Pro invece ha comunicato il rinvio di Piacenza-Sambenedettese in programma domenica 23 febbraio, allo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Non si gioca anche il match di serie D tra Fiorenzuola e Lentigione. Gli 88 incontri rinviati in Lombardia riguardano le categorie Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e le giovanili, maschili e femminili. Il Comitato informa che nel pomeriggio pubblicherà un ulteriore aggiornamento. La Lega B comunica invece che, “d’accordo con le due società”, è stata rinviata a data da destinarsi la gara di Primavera 2 fra Cremonese e Brescia in programma al centro sportivo Arvedi sabato 22 febbraio.

Pallavolo – La Federvolley ha deciso la sospensione dei Campionati Nazionali di Serie B Maschile – gironi A, B, C -, di Serie B1 Femminile – gironi A e B – e di Serie B2 Femminile – gironi B, C, D, E – della giornata in programma questo fine settimana. La Fipav – informa una nota – invita inoltre i Comitati Regionali e Territoriali di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, così come le Leghe di Serie A Maschile e Femminile di voler prendere analoghi provvedimenti, a salvaguardia della salute comune. “La Federazione si riserva di prendere ulteriori provvedimenti e di dare ulteriori comunicazioni nel corso delle prossime ore”, conclude il comunicato.

Basket – Lo stop allo sport a Piacenza riguarda anche il basket. La prefettura, con una ordinanza emessa nella serata di venerdì, ha annullato anche la partita tra Bakery Piacenza e Jesi, valevole per il campionato di serie B (girone C) di pallacanestro. La Federbasket ha poi deciso di sospendere tutte le gare gestite dal Comitato Regionale Veneto e dagli uffici gare distaccati provinciali, dalla data odierna fino a mercoledì 26 febbraio. Sono da considerarsi sospese anche tutte le manifestazioni organizzate dalla Fip Veneto, quali concentramenti 3×3 e Giornate Azzurre.