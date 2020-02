“Renzi in tutti i sondaggi viaggia tra il 3 e il 5 per cento, si sta muovendo molto e deve farsi vedere per poter avere un seguito. Questo suo iperattivismo lo aiuta a non essere né di destra né di sinistra ma raccontare un Renzi per l’Italia. E le scelte che fa contro il governo le giustifica in questa modalità”, così la sondaggista Alessandra Ghisleri a Sono le Venti, il nuovo programma di Peter Gomez in onda dal lunedì al venerdì alle 19,55 sul Nove, commenta i numeri di Italia viva e il comportamento dell’ex presidente del Consiglio. E sul movimento delle Sardine aggiunge: “Nascono come fonte spontanea. Sono scesi in piazza per dimostrare che non esistono solo le piazze di Salvini ma che ci sono anche altre piazze. E la loro è una piazza mista, c’è chi vota Pd, chi Sinistra italiana e chi Movimento 5 stelle”. “Ma nel momento in cui ti organizzi come partito generi una selezione naturale e fai una discriminazione. Loro hanno una forza e devono riuscire a organizzarla”, spiega ancora la sondaggista. E poi conclude: “Perché hanno avuto poco seguito negli ultimi incontri al Sud? Sono territori diversi dall’Emilia Romagna dove il Movimento 5 stelle è molto forte. E poi lì non c’è Salvini, contro chi lottano?”.

SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.