Bruno Vespa chiede: “Se non viene ritirata la proposta Bonafede presenterà una mozione di sfiducia al Guardasigilli entro Pasqua?”. Matteo Renzi risponde a quello che sembra essere un assist: “Penso proprio che sarà così. Spero che ci sia buonsenso e si arrivi all’accordo“. L’annuncio dell’offensiva contro il ministro della Giustizia padre della riforma che blocca la prescrizione è arrivata all’inizio dell’intervista a Porta a porta, dopo le domande di riscaldamento. Matteo Renzi risponde diretto e annuncia la mozione di sfiducia individuale, un’azione su cui il premier Conte, nei giorni caldissimi dell’impasse sulla riforma, aveva promesso che avrebbe tratto le proprie conseguenze se l’annuncio fosse divenuto realtà. Quel momento ora è arrivato, o poco ci manca. Al massimo entro Pasqua, se non ci sarà un accordo al ribasso che però al momento sembra impossibile perché indigeribile sia per il Pd che soprattutto per il Movimento 5 Stelle. Il leader di Italia Viva non fa nulla per abbassare i toni che hanno contraddistinto l’ennesima giornata di fibrillazioni in maggioranza, con i suoi parlamentari che in commissione Giustizia alla Camera hanno votato con il centrodestra per evitare la bocciatura della legge del berlusconiano Costa che punta a cancellare il blocco della prescrizione.

La sfiducia a Bonafede e l’eventuale caduta del governo, tuttavia, per Matteo Renzi non possono essere letti in un rapporto di causa-effetto: “Sono un ottimista, spero prevalga il buonsenso”, ha detto il leader di Italia Viva, che poi ha ricordato il precedente di Nicola Mancino. Poi l’offensiva si allarga: dal ministro della Giustizia all’intero governo. “Se vogliono che ce ne andiamo bene, ma ce lo devono dire chiaramente” ha aggiunto l’ex Rottamatore, che poi ha aggiunto: “Se vogliono i nostri voti prendano anche le nostre idee. Io dico abbassiamo le polemiche. Lo dico al vice capogruppo Camera che dice ‘non tollereremo’. Ci sono due modi di far politica – ha continuato – Il primo modo è il modo Lines Notte assorbe tutto. Quello di chi assorbe qualsiasi proposta fatta pur di mantenere la seggiola”. Il riferimento è alla nota con cui nel pomeriggio Michele Bordo (Pd) ha commentato l’ennesimo voto di Italia Viva col centrodestra.

Renzi poi ha parlato dell’ipotesi di un gruppo di responsabili pronti a sostituire i parlamentari di Italia Viva in caso di uscita dal governo: “Ci hanno provato. Non ce l’hanno fatta ma ci hanno provato – ha rivelato – Hanno cercato di raccogliere i senatori responsabili che vorrebero prendere il nostro posto. Ma se lo vogliono fare non c’è niente di male. Se il presidente del Consiglio o qualche suo collaboratore vogliono sostituirci non c’è niente di male – ha precisato – ma la prossima volta farebbero meglio a riuscirci”. A seguire le accuse al suo ex partito: “Noi siamo coerenti. È il Pd che è diventato giustizialista e ha cambiato idea. Io penso – ha aggiunto Renzi – che sulla giustizia si debba pensare ai 1028 italiani che ogni anno vengono arrestati da innocenti. Ma non è solo la giustizia c’è una sorta di populismo in tutto il governo… Non è che diventiamo la sesta stella. Io non voglio morire grillino. Sono colpito dal modo in cui il Pd ha inseguito i grillini”.

Il Renzi che attacca il populismo, però, diventa populista a sua volta quando si tratta di confermare uno dei retroscena che hanno presentato la sua ospitata da Vespa, ovvero l’appello a tutto l’arco parlamentare per l’elezione diretta del presidente del Consiglio, quello che il leader di Italia Viva chiama “il sindaco d’Italia”: “Siccome non si può andare avanti così con le scene che abbiamo visto, fermi tutti – ha detto – Faccio un appello a tutte le forze politiche, a Zingaretti, Di Maio, Crimi, Conte, Leu, Salvini, Berlusconi, Meloni. Dico: portiamo il sistema del sindaco d’Italia a livello nazionale – ha proposto – Si vota una persona che sta lì cinque anni ed è responsabile. Per me la soluzione è l’elezione diretta del presidente del Consiglio”. Da qui l’iniziativa annunciata dal salotto bianco di Vespa: “Lancerò una raccolta di firme, insieme al lavoro preparatorio che faremo con gli altri partiti, perché si arrivi al sindaco d’Italia”. Nel frattempo, però, il leader di Italia Viva ha garantito che domani il suo movimento voterà la fiducia sul ddl intercettazioni dopo le tensioni di ieri e le fibrillazioni di oggi: “Non avrei mai votato il decreto intercettazioni che voteremo domani con la fiducia, lo voterò domani per carità di patria”.