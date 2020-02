A 49 anni Naomi Campbell ha incantato ancora una volta il pubblico della London Fashion Week sfilando sulla passerella di Tommy Hilfigher. Poi però, una volta rientrata in hotel, si è lasciata andare ad un selfie notturno ad alto tasso erotico, per la gioia dei suoi fan. La “venere nera” ha pubblicato infatti su Instagram uno scatto che la ritrae a letto, in topless, con i lunghi capelli sciolti che le coprono un capezzolo e l’altro invece “censurato” con l’emoticon di una stellina. E tra i tanti commenti al post spicca quello di Flavio Briatore: “Top”, le scrive.

Visualizza questo post su Instagram #SelfieSunday ???? ???? Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi) in data: 16 Feb 2020 alle ore 11:56 PST