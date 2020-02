Finiremo mai di parlare del “caso Bugo-Morgan”? Probabilmente la risposta è “no”. Anche perché ogni giorno capita qualcosa, in questa che sembra una commedia scritta e invece e pura realtà. Stavolta tocca a Boss Doms, compare e chitarrista di Achille Lauro (altro trionfatore del Festival targato Amadeus). Edoardo Manozzi, vero nome di Boss Doms, ha rifiutato un’offerta di Morgan che gli chiedeva di remixare “Sincero”, il brano suo e di Bugo, ma con l’ormai famigerato testo scritto da lui. La risposta di Boss Doms? “No perché io in queste trashate italiane non ci entro“. La replica di Morgan? Non si è fatta attendere: “Perché io faccio trash italiano? No, questo tipo di cose non mi interessano proprio. Non so perché mi ha dato del trashone italiano”.

