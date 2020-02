“Dobbiamo preoccuparci di far funzionare la maggioranza piuttosto che pensare a nuovi scenari, con un senso di responsabilità e lealtà che deve caratterizzare tutti”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine della presentazione di ‘Roma riformista’, la componente romana del Pd che si rifà all’area Base Riformista di Luca Lotti. “Sono impegnato a fare in modo che il governo lavori e la maggioranza lo sostenga”, ha aggiunto. Alla domanda se vi sia, da parte di alcuni gruppi parlamentari, la ricerca di nuovi equilibri che rinsaldino la maggioranza di governo, ha risposto: “Non c’è nessuna campagna acquisti da parte del Partito democratico”. Il riferimento è alle parole di Matteo Renzi, secondo cui i senatori di Italia Viva sarebbero stati avvicinati per rafforzare il Conte 2.

