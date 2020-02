“Il ministero dell’Università si è subito attivato insieme all’ateneo di Bologna per ricostruire la situazione dello studente Patrick George Zaky“. Mentre il dicastero dell’Interno del Cairo ha confermato l’arresto del ricercatore egiziano, il primo esponente del governo italiano a esporsi ufficialmente è stato Gateano Manfredi che in una nota ha fatto sapere che “insieme al ministro Luigi Di Maio” stanno “operando tramite i canali diplomatici per reperire informazioni certe e trasparenti e verificare la situazione in maniera accurata nel rispetto dei diritti della persona”. Il ministro degli Esteri invece, ha fatto sapere che “per il tramite dell’Ambasciata d’Italia al Cairo, segue da vicino e fin dal primo momento il caso. L’Italia, si apprende da fonti della Farnesina, ha chiesto l’inserimento del caso all’interno del meccanismo di ‘monitoraggio processuale’ coordinato dalla delegazione Ue in loco che consente ai funzionari delle ambasciate Ue di monitorare l’evoluzione del processo e presenziare alle udienze. “Roma continuerà a seguire il caso sia tramite il coordinamento con i partner che attraverso altri canali rilevanti”.

Da alcune ore Amnesty International e parte del mondo politico sta chiedendo all’esecutivo Conte di prendere posizione sul tema. Ieri ha parlato il presidente della commissione d’inchiesta sull’uccisione di Giulio Regeni Erasmo Palazzotto: “L’Italia non può fare finta di niente”, ha detto. Secondo quanto riferito dalla ong Egyptian Iniziative for Personal Rights (Eipr), per la quale lavorava, arrestato il 7 febbraio scorso, “è stato torturato e sottoposto a scosse elettriche”.

Intanto l’università di Bologna, dove lo studente stava appunto frequentando un master sugli studi di genere, ha creato un gruppo di crisi per seguire, in stretto contatto con le autorità competenti, la vicenda. “L’ateneo – ha detto il prorettore Mirko Degli Esposti, “sta seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione e auspica che questa vicenda possa avere un esito rapido e positivo, nella piena trasparenza e completezza delle informazioni e nel pieno rispetto dei diritti delle persone. Speriamo che Patrick possa tornare al più presto a Bologna per riprendere gli studi del secondo semestre e proseguire poi il suo percorso anche il prossimo anno come aveva previsto”. Patrick George Zaky ha vinto una borsa di studio, dopo una rigorosa selezione, per partecipare al master internazionale Gemma, un corso di studio unico in Europa sugli studi di genere. “Da quando ha iniziato le sue attività all’Università di Bologna lo scorso settembre, Patrick ha partecipato al corso con grande entusiasmo, competenza e professionalità. Tutte le testimonianze raccolte da parte dei docenti e delle studentesse e studenti che lo hanno conosciuto restituiscono un ritratto molto diverso da quanto sembrano indicare le autorità egiziane”.

Questa sera alle 20, in piazza Maggiore a Bologna, è stato organizzato un flash mob “per chiedere ‘Libertà per Patrick’. “Chiediamo”, si legge nell’appello, “che sia immediatamente data la possibilità ai famigliari del ragazzo di sapere in che condizioni si trova, che siano tutelati i suoi diritti e che sia messo nelle condizioni di potersi difendere. Non permetteremo un nuovo caso Regeni. Non lasciamo da solo Patrick. Patrick è uno di noi!“.