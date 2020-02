Jason Momoa, l’attore di Aquaman ma anche il Khal Drogo de Il Trono di Spade, “messo a nudo” da uno spot per il Super Bowl. È la nuova pubblicità girata per l’azienda di prestiti online Rocket Mortgage e andato in onda per la prima volta durante il Super Bowl 2020. Momoa entra a casa e si spoglia, ma non dei vestiti. L’attore, dopo essersi tolto le scarpe, si toglie ciò che lo ha reso famoso: le braccia muscolose, gli addominal e i capelli. Privato di tutta la sua forza alla fine anche la moglie, Lisa Bonet, si dimostra più forte di lui.

