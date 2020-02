I Kansas City Chiefs si sono aggiudicati la 54esima edizione del Superbowl, battendo i San Francisco 49ers 31 a 20. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha twittato subito dopo la fine del match, commettendo una clamorosa gaffe. “Una grande partita e una fantastica rimonta. Rappresentate il grande stato del Kansas e il nostro Paese è orgoglioso di voi!”, scrive il presidente americano. Kansas City, però, è in Missouri, a pochi chilometri dal confine col Kansas. Il tweet viene cancellato in fretta, ma non abbastanza per evitare migliaia di screenshot. Così, poco dopo il tweet viene corretto: “Siamo orgogliosi di voi e del grande Stato del Missouri. Siete i campioni”.

