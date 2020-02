Gli Atlanta Hawk hanno pubblicato tre le proprie stories di Instagram il divertente saluto che i giocatori rivolgono a un piccolo tifoso che li aspetta fuori dagli spogliatoi. La parte ancora più divertente del filmato, in realtà, è la reazione finale del bambino, entusiasta per le attenzioni dimostrate dai cestisti nei suoi confronti. Qualche giorno fa, in Italia, aveva fatto discutere, come esempio negativo, il comportamento di alcuni calciatori del Torino, che avevano ignorato i saluti di un giovanissimo tifoso che li stava attendendo all’ingresso dell’hotel a Lecce, alla vigilia della partita di campionato contro la squadra pugliese.

