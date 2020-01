"Non può essere vero, mio eroe", ha scritto Marco Belinelli, guardia dei San Antonio Spurs e della Nazionale italiana, su Twitter. La Nba è in lutto e molti tra i suoi ex compagni e avversari lo hanno salutato. Tra loro Dwyane Wade, Joel Embiid e José Barea

Quando la notizia ha iniziato a circolare sui social, da tutto il mondo sono arrivate reazioni sconvolte e messaggi di cordoglio, non solo da parte degli appassionati di basket. Kobe Bryant, oltre che una superstar della palla a spicchi, era un’icona globale, simbolo di una generazione intera che ama lo sport, al di là delle rivalità e dei colori. E così a salutarlo sono stati campioni di tutti gli sport, politici e appassionati di tutto il mondo.

Tra i primissimi a lanciare il proprio messaggio sui social è stato Marco Belinelli, guardia dei San Antonio Spurs e della Nazionale italiana, che su Twitter ha scritto: “Non può essere vero, mio eroe”. Come lui, altre star della Nba sono sconvolti, come Dwyane Wade, Joel Embiid, José Barea e LeBron James. Quest’ultimo ne ha voluto ricordare la grande etica del lavoro: “Ricordo una cosa che ha detto – ha commentato – Se vuoi essere bravo in questo, o vuoi essere uno dei grandi, devi lavorare. Non c’è nessuna sostituzione per il lavoro. Aveva zero difetti dal punto di vista offensivo. Zero. Ti tiravi indietro rispetto a lui, lui poteva tirare da tre. Lo incastravi un po’, poteva aggirarti. Poteva sparare da una distanza media. Poteva giocare nel post. Poteva segnare i tiri liberi. Era semplicemente immortale dal punto di vista offensivo, per le sue abilità e la sua etica del lavoro”.

Anche la leggenda del basket, Michael Jordan, è scosso per la scomparsa di quello che definisce “un fratello minore”: “Le parole non possono descrivere il dolore che provo. Amavo Kobe, era come un fratello minore per me”, ha commentato.

Anche l’Italbasket dà il suo addio a Bryant: “Ciao, adorato Kobe. Non ti dimenticheremo mai!“, scrivono. “È una tragedia, perdiamo un grande sportivo, un grandissimo campione – ha commentato il campione del basket italiano, Dino Meneghin – Io l’ho conosciuto a metà anni ’90 a Milano e per alcuni giorni l’ho accompagnato anche agli allenamenti dove ho avuto modo di apprezzare un grande professionista. Sono rimasto stupito dalla sua dedizione e professionalità. E ancora prima avevo conosciuto suo padre quando giocava a Rieti. Kobe era davvero un grande giocatore”.

Coach Dan Peterson, popolare ex tecnico di basket molto conosciuto anche in Italia, ha detto: “Non riesco a crederci, morire a 41 anni è una cosa inaccettabile. Rifiutiamo notizie come questa. A parte la sua grandezza come giocatore posso dire che era molto legato e riconoscente all’Italia, dove aveva appreso l’impostazione del basket e imparato i fondamentali”.

Non solo il basket, anche i campioni di altri sport sono scossi dalla morte del campione americano. “Io… non ci voglio credere….. ditemi che non è vero!! Che non può finire tutto così!!”, ha scritto su Twitter Federica Pellegrini. Così come Francesco Totti, che su Instagram si dice “onorato di averti conosciuto, campione dentro e fuori dal campo! R.I.P”. “Non ti dimenticheremo mai, giuro mai. Voglio solo piangere, non riesco a crederci! Svegliatemi da questo incubo”, ha scritto su Instagram il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi. Usain Bolt ha scritto “Still can’t believe” (“Ancora non riesco a crederci”). “I can’t believe!!!!!!! So sad. Rip”, è il messaggio di Max Biaggi. Mentre Andrea Pirlo: “Sei stato un esempio per la nostra generazione. Riposa in pace, leggenda”.

Anche il Milan ha voluto salutare quello che era un loro tifoso: “Non abbiamo parole per esprimere quanto siamo scioccati nell’apprendere la notizia della tragica morte di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi e tifoso rossonero, Kobe Bryant. Tutti i nostri pensieri sono con le famiglie delle persone colpite da questo tragico incidente. Ci mancherai per sempre, Kobe”

Messaggi anche dalla politica. Tra i primi, ovviamente, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Che notizia terribile”.