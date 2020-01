“Il problema è che i giornali sportivi in Italia non sono giornali sportivi. Vergognatevi“. Lo sfogo di Marco Belinelli il giorno la morte della stella del basket Kobe Bryant: il cestista italiano che gioca in Nba ai San Antonio Spurs si è scagliato contro la stampa sportiva del nostro Paese per non aver dedicato a uno dei giocatori più forti di tutto i tempi l’intera prima pagina, come invece hanno fatto i principali quotidiani in tutto il mondo, da L’Equipe in Francia a Mundo Deportivo in Spagna.

Sui social network non è stato il solo a polemizzare contro la scelta editoriale dei giornali sportivi che hanno lasciato ampio spazio al successo del Napoli sulla Juventus: oltre ai molti appassionati, anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini sul suo account Instagram ha espresso tutto il suo disappunto. “Tutto il mondo rende Onore ad un Dio dello Sport!! E noi?!?!….”, si legge nel suo post. La nuotatrice azzurra ha postato una foto mostrando le differenze rispetto alla stampa straniera. “Al netto dell’importanza che ha il calcio nel nostro Bel Paese… tutto ciò è assolutamente sbagliato!! – ha proseguito Pellegrini – Lo Sport per me è Altro!! Soprattutto oggi”.

Il problema è che i giornali sportivi in Italia NON SONO giornali sportivi. Vergognatevi. pic.twitter.com/rgJX3qhJw7 — Marco Belinelli (@marcobelinelli) 27 gennaio 2020