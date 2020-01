Due ragazzi hanno perso la vita nello schianto dell’auto su cui stavano viaggiando contro un bus mentre percorrevano via Tiburtina a Roma. È successo nella notte. Inutile il tempestivo intervento dei soccorritori del 118: i due amici di 20 e 18 anni sono morti sul colpo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri e dei vigili del fuoco, arrivati anche loro sul posto, i ragazzi viaggiavano su una Fiat Panda quando il 20enne, che era alla guida, all’altezza di Tivoli ha perso il controllo della macchina e ha tamponato violentemente un bus Cotral, in sosta per una fermata. Entrambi sono morti sul colpo. Illese, invece, le persone a bordo del bus.

