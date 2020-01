L'intesa con gli Spurs per una cifra di circa 20 milioni di euro: lo annuncia Sky Sport. L'Inter lascia partire Politano e Lazaro: per il primo trovato l'accordo con il Napoli, mentre il secondo è finito al Newcastle

Christian Eriksen sarà un giocatore dell’Inter. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Tottenham per una cifra che tra pagamento e bonus si aggira attorno ai 20 milioni di euro. L’annuncio è stato dato da Sky Sport. Adesso si attende l’ufficializzazione degli Spurs che sono alla ricerca del sostituto del danese, che dovrebbe arrivare a Milano all’inizio della prossima settimana.

L’accordo è stato raggiunto nello stesso giorno in cui l’Inter ha lasciato partire Valentino Lazaro e Matteo Politano. Il primo si è accasato in prestito al Newcastle, mentre l’esterno – salvo sorprese – dovrebbe finire al Napoli in prestito con obbligo di riscatto. L’arrivo di Eriksen rappresenta il terzo colpo in ottica scudetto piazzato dai nerazzurri di Antonio Conte. Negli scorsi giorni era già arrivati dopo Ashley Young e nelle scorse ore era stato annunciato l’innesto di Viktor Moses.

Eriksen, 27 anni, giocava con il Tottenham dal 2014 dopo essere cresciuto nell’Ajax. In questa stagione il centrocampista ha collezionato 27 presenze, 3 gol e 3 assist con gli Spurs tra Premier League e Champions. E domani sarà ancora a disposizione di Josè Mourinho nel match contro il Southampton. Subito dopo, a sostituto trovato, arriverà il via libera del club inglese che avrebbe comunque perso il calciatore a fine stagione perché in scadenza di contratto e non intenzionato a rinnovare il proprio legame.