La giornalista Federica Angeli potrebbe essere il nome proposto da Azione e Italia Viva per le elezioni suppletive di Roma, disposte dopo le dimissioni di Paolo Gentiloni, che rivestirà la carica di commissario europeo. Lo ha affermato Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, la nuova formazione politica di Matteo Renzi, ai microfoni di Radio 24: “Con Carlo Calenda stiamo lavorando alla candidatura comune di Federica Angeli”. La giornalista, firma di Repubblica, vive sotto scorta dal 2013, dopo le minacce ricevute dai clan della mafia romana. Ha raccontato la sua esperienza nel libro “A mano disarmata”. Durante l’intervista, rilasciata a Simone Spetia e Maria Latella di 24Mattino, ha parlato anche delle prossime regionali in Puglia: “Con Calenda (fondatore di Azione, ndr) oltre che per le elezioni suppletive stiamo lavorando anche per una candidatura comune in Puglia. Italia Viva non sosterrà Michele Emiliano. Lavoriamo insieme ad Azione in alcuni casi ma non ovunque, su alcuni temi abbiamo posizioni diverse”.

