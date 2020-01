Due cartellini rossi, un rigore sbagliato da Immobile, un’altra rete annullata. Ma alla fine a decidere il primo quarto di finale di Coppa Italia è stato il bellissimo gol di Lorenzo Insigne, realizzato dopo appena due minuti di gioco, che ha regalato al Napoli l’accesso alla semifinale ed eliminato la Lazio. Una vittoria sporca, ma comunque ossigeno per Gennaro Gattuso che aveva bisogno di un segnale dopo la sconfitta con la Fiorentina in campionato.

Le due squadre sono rimaste in dieci nel primo tempo per le espulsioni di Hysaj e Leiva. Sempre nella prima frazione, la Lazio ha sbagliato un rigore con Ciro Immobile, scivolato al momento di colpire il pallone sul dischetto. Nella ripresa, inutile l’assalto della squadra di Simone Inzaghi alla porta di Ospina. Il Napoli ora affronterà la vincente del match fra Inter e Fiorentina in programma la prossima settimana.