Un aereo ultraleggero si è schiantato nella piazza centrale di Moncalvo, in provincia di Asti: il pilota, un uomo di 71 anni, è morto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente nella piazza, che è in parte adibita a parcheggio. Alla guida del velivolo c’era Lino Frigo, ferroviere in pensione che abitava proprio a Moncalvo, da sempre appassionato di volo e guidatore di piccoli aerei e deltaplani. Il monoposto si è schiantato nel Monferrato per cause ancora da accertare. Inutili i soccorsi del 118 di Alessandria e dei Vigili del fuoco: il pilota è morto per le gravissime lesioni riportate nell’impatto al suolo.

