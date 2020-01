Per Brignone è la seconda vittoria in stagione e la dodicesima assoluta. Ora è seconda nella classifica generale dietro a Shiffrin

Supremazia italiana sulla pista austriaca di Altenmarkt. Federica Brignone vince la combinata alpina di Coppa del Mondo di sci, dopo un SuperG perfetto in cui ha interpretato meglio di tutte le sue rivali le curve disegnate sul tracciato e uno slalom speciale in cui è riuscita a contenere la rimonta della favorita, la svizzera Wendy Holdener, seconda a 15 centesimi di distanza. A completare il podio c’è un’altra azzurra: la 23enne piemontese Marta Bassino. Dopo il secondo posto di Nicole Delago e il quarto di Sofia Goggia davanti a Francesca Marsaglia nella discesa libera di sabato, anche in questa domenica di gare l’Italia femminile si conferma la squadra più in forma con il quinto posto di Elena Curtoni. Per le azzurre sono undici i podi in stagione.

Per Brignone è la seconda vittoria in stagione e la dodicesima assoluta. Diventa l’atleta azzurra di sport invernali più titolata tra quelli in attività, davanti a Michela Moioli. Ora la valdostana è anche seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo, dietro solamente a Mikaela Shiffrin, oggi fuori nel SuperG. Come lei, sono uscite nella prima manche anche Sofia Goggia, Petra Vlhova e Michelle Gisin che hanno sofferto molto su una pista estremamente tecnica.