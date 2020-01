“Ci chiediamo cosa possiamo fare contro i cambiamenti climatici. Ebbene, c’è qualcosa che potete fare da subito: scegliere che cosa consumare. Unitevi insieme a me nella battaglia contro i cambiamenti climatici”. A parlare è l’attore Joaquin Phoenix, fresco vincitore del Golden Globe per l’interpretazione di Joker e papabile vincitore dell’Oscar come miglior attore protagonista, poco prima dell’arresto a Washington durante la sfilata per il clima. Con lui anche la veterana Jane Fonda (arrestata già diverse volte), Susan Sarandon e Martin Sheen, anche lui finito in manette.

Video Twitter/Fire Drill Fridays