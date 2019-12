Si sono visti per qualche settimana per affinare la versione definitiva del brano. E oggi lo hanno lanciato in vista delle Feste: si intitola Onorevole Natale ed è la canzone (bipartisan) di deputati e senatori il cui ricavato verrà devoluto alla onlus Lega del filo d’oro che si occupa di sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. Il brano è di Francesco Paolo Sisto (Forza Italia), che suona anche il piano. Al flauto Giorgio Mulè (FI), la consulenza artistica è di Michele Nitti (M5s), alla chitarra Maurizio Buccarella (Misto) e le voci di Ylenja Lucaselli (FdI), Patty L’Abbate (M5s), Elisa Tripodi (M5s), Francesca Galizia (M5s), Maria Teresa Bellucci (FdI), Walter Rizzetto (FdI), Carmelo Miceli (Pd), Mauro D’Attis (Fi).

