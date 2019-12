Il Dottore alla guida di una Formula 1 e l'inglese in sella a una MotoGp: è successo lunedì sul circuito Ricardo Tormo. Lo sponsor che ha organizzato l'evento però non ha fatto trapelare ancora nulla: foto, video o informazioni sui tempi

Lunedì sul circuito Ricardo Tormo di Valencia sono scesi in pista 15 titoli di campione del mondo. Nove per la MotoGp e sei per la Formula 1. In altre parole, Valentino Rossi e Lewis Hamilton. Questa volta però a ruoli invertiti: il Dottore alla guida della Mercedes e l’inglese in sella alla Yamaha M1. L’idea era sbocciata già tempo fa, ma finora il grande scambio non era mai stato realizzato. Ci ha pensato lo sponsor delle due icone dei motori, l’energy drink Monster, a organizzare il tutto e realizzarlo in gran segreto: non esistono infatti foto, video o informazioni sui tempi fatti registrare da Rossi e Hamilton. Verrà realizzato una sorta di documentario che lo sponsor pubblicherà nei prossimi giorni.

Tutto è rimasto top secret. Solo due scatti sono stati resi pubblici dalle icone di due e quattro ruote sui rispettivi social network. Per Hamilton – che aveva già girato con una R1 (Superbike) a Jerez de la Frontera – l’esperienza di Valencia è una prima assoluta dato che mai era salito su una due ruote della classe regina, la MotoGp. Per Rossi invece, che non ha mai nascosto la sua passione per le quattro ruote, quella di Valencia risulta essere la sua terza esperienza dopo quelle del 2006 e del 2008, con la Ferrari. Le voci che circolano parlano di ottime prestazioni fatta registrare da entrambi: per avere più dettagli bisognerà attendere.