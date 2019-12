“Al governo c’è qualcuno che ha un filo diretto con quello cinese”. Durante la presentazione milanese del nuovo libro del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano sulla Cina, “Il nuovo mao”, il leader leghista Matteo Salvini attacca il governo accusandolo di un legame con Pechino. “Guarda caso Grillo è uscito più di una volta dall’ambasciata cinese. Quando qualcuno twitta per Giuseppi non tiene conto che quel qualcuno non fa gli interessi del patto atlantico ma di qualcun altro”, aggiunge l’ex ministro dell’interno.

Il direttore del Tg2 Sangiuliano poi si sbilancia sul futuro del leader leghista: “Spero che fra sette anni Salvini mi dedicherà dal presidente del consiglio un po’ di spazio”