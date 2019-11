La madre ha prima denunciato la scomparsa ai carabinieri poi ha pubblicato un post su Facebook dove scrive che la figlia sarebbe fuggita in Germania con un uomo conosciuto sul web. La donna teme che sia coinvolta in un giro di prostituzione. Indagano i carabinieri

Si è allontanata da casa dicendo alla madre di andare a messa ma da domenica scorsa non è più tornata. Secondo quanto riferito dalla madre ai carabinieri che hanno fatto scattare la ricerca, la figlia Letizia Diana David di 17 anni, di origini romene e residente a Conegliano, in provincia di Treviso, con la madre, sarebbe fuggita con un uomo, romeno di dieci anni più grande, conosciuto online. L’uomo risiede in Germania e proprio qui si stanno intensificando le ricerche.

Da quel momento il telefono di Letizia risulta spento: la giovane è uscita di casa senza borsa, né portafoglio, né documenti. La madre dopo aver denunciato la scomparsa ha pubblicato un post di aiuto su Facebook postando la foto della figlia e scrivendo: “Lei è David Letizia Diana 17 anni, capelli rossi, jeans blu, scarpe nere. Ieri mattina è uscita di casa da Conegliano Treviso alle 8 e non è tornata più. Sappiamo che è insieme ad un ragazzo di 27 anni che ha una sorella a Piacenza. Un loro amico ci hanno detto che questa persona fa traffico di minori e vuole portarla in Germania”.

La madre teme che sua figlia sia stata coinvolta in un giro di prostituzione. Indagano i carabinieri: “Domenica mattina – precisa comandante della compagnia di Conegliano Fabio Di Rezze – abbiamo ricevuto la denuncia della madre dell’allontanamento da casa della figlia, da allora la stiamo cercando, le indagini sono a 360 gradi, e vanno in tutte le strade possibili. Per il momento non abbiamo notizie, stiamo facendo il possibile”.