Il centro geologico degli Stati Uniti segnala un terremoto di magnitudo 6.0 al largo dell’isola di Creta, in Grecia. La potente scossa, registrata alle 9.23 ora locale di questa mattina a 74 chilometri a nordovest della città di Hania, ha epicentro sott’acqua a 71 chilometri di profondità, è stata avvertita anche sulla terraferma. Non ci sono al momento indicazioni di danni o feriti, ma un certo numero di edifici è stato evacuato. La scossa è stata avvertita nel Peloponneso e in Attica. Parlando con i media greci, il sismologo Efthymios Lekkas ha detto che il sisma non è in relazione con quelli che ieri sono stati registrati in Albania e Bosnia. Intanto è salito a 24 il numero dei morti causati dal terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito ieri notte l’Albania e, in particolare, la capitale Tirana e Durazzo. Secondo quanto riferiscono i media locali ci sono anche 657 i feriti.

