Simona Ventura torna in libreria con Codice Ventura, con un libro personale, in cui si guarda allo specchio e cerca di ricordare com’è stato crescere e iniziare a lavorare nella tv dei mitici anni ’80. Presentato alla libreria Rizzoli di Milano, il suo è un viaggio nei ricordi di una generazione, che l’ha vista crescere, per poi diventare una delle protagoniste più famose del piccolo schermo. “Un libro che ho voluto fortemente – ha detto – Trovo che quegli anni siano stati sottovalutati, hanno portato le nuove generazioni verso l’epoca moderna. Sono gli anni in cui mi buttavo in tutte le situazioni, non stavo a guardare il capello. Oggi è cambiato tutto, i ragazzi sono più fragili, noi eravamo più ruspanti“.

