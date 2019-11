“Grazie a mio marito che mi ha permesso di venire“. Così una concorrente de La Prova del Cuoco. Natasha, 32 anni, ha infatti spiegato a Elisa Isoardi, durante la puntata di oggi, che il marito, Emidio è “un po’ geloso”. Da qui il ringraziamento per averle concesso di partecipare alla trasmissione. E’ la conduttrice a rompere il gelo creato in studio dalle affermazioni di Natasha, per altro proprio nella giornata contro la violenza sulle donne: “È geloso lui? Ma se è geloso lui è un problema suo!“. Molte le polemiche già scoppiate sui social: “Le violenze sulle Donne hanno radici lontane: nascono dalla quotidianità, dalla visione della donna come serva dell’uomo-padrone, relegata alle faccende domestiche o al ruolo di incubatrice per figli”, scrive qualcuno.

