“Sta tornando a Roma…il nostro Spelacchio!“. È così che, in un post su Facebook a cui è allegato un video ironico, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato il ritorno dell’albero di Natale in piazza Venezia. Nel video promo firmato Netflix, volutamente surreale, si vede l’albero che rilascia un’intervista a Gigi Marzullo: un modo per scherzare sulle polemiche emerse nel 2017, per l’albero di Natale all’epoca semispoglio e da allora battezzato ‘Spelacchio’.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore