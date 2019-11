“E’ la milf per eccellenza“. Il pornodivo 26enne Max Felicitas ha incontrato il suo “sogno erotico” a “Live non è la D’Urso“: si tratta di Carmen Di Pietro con la quale vorrebbe avere un rapporto a tre assieme anche a Lory Del Santo. Non appena è entrato in studio e ha visto Carmen, è corso incontro ad abbracciarla: “Da vicino è incredibile. Ho scoperto la mia sessualità grazie a lei e a Lory Del Santo“, ha spiegato il pornodivo dicendosi “pronto a farle di tutto, anche ora“. Carmen Di Pietro, lusingata, gli ha risposto che, se Lory Del Santo fosse d’accordo, la sua fantasia potrebbe diventare realtà, aggiungendo di essere single e di non avere un rapporto da 2-3 anni.

“Però se lei è da sola posso concentrarmi di più“, ha replicato Max Felicitas, tra lo stupore di Barbara D’Urso. “Così non vale però“, ha risposto Carmen Di Pietro. “Il fine è quello di concludere, ma Carmen mi piacerebbe conoscerla e uscirci a cena”, ha rilanciato il 26enne. Al che Carmen Di Pietro ha stupito tutti: “E allora facciamo sta cena figlio mio! Però me lo porti un fiorellino?”, gli ha detto tra gli applausi del pubblico in studio.