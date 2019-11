A bordo del convoglio della compagnia di trasporto locale solo pochi passeggeri: nessun ferito. A Finale Emilia, in provincia di Modena, una parte dell’argine del canale Diversivo si è rotta e le campagne della zona si stanno allagando. Diversi corsi d’acqua esondati in Emilia-Romagna

Un treno deragliato a causa di una frana e la valle completamente isolata. Succede a Rio Pusteria, paese di 3mila abitanti all’imbocco della Val Pusteria, in Alto Adige. La causa è in particolare la neve che ha continuato a cadere anche nel fine settimana. Il maltempo continua a colpire tutta Italia. Oltre alla piena dell’Arno a Firenze, l’ondata di precipitazioni ha fatto esondare diversi corsi d’acqua in Emilia-Romagna. Una tromba d’aria nella riserva naturale di Duna Feniglia nel comune di Orbetello (Grosseto) ha distrutto circa mille pini domestici. A Matera, secondo una prima stima, il maltempo ha causato otto milioni di danni.

Alto Adige – Il treno della Sad, la compagnia di trasporto locale altoatesina, è deragliato poco prima delle 6 di mattina: a bordo c’erano solo pochi passeggeri e non ci sono feriti. In mattinata una seconda frana ha invaso la linea ferroviaria: una colata di fango ha invaso i binari nella zona di San Lorenzo di Sebato. Si allungano così i tempi di riapertura. Il sindaco, Martin Ausserdorfer, con un messaggio su Facebook invita i concittadini a restare “a casa”. La funivia del Colle, nel frattempo, è fuori servizio per problemi tecnici causati sempre dalle precipitazioni. Domenica mattina una valanga ha colpito invece la Val Martello, sempre in Alto Adige. La protezione civile altoatesina comunica che attualmente ci sono 2300 persone senza luce, dopo gli interventi dei soccorritori che stanno sfruttando la breve tregua di maltempo. In serata arriveranno nuove precipitazioni da sud, che si estenderanno su tutta la provincia. Limite delle nevicate tra 500 e 1000 metri.

Grosseto – La tromba d’aria si è abbattuta nella zona della laguna di Orbetello la notte tra il 16 e il 17 novembre. Il reparto carabinieri per la Biodiversità, gli ex forestali, spiegano: “L’evento ha interessato una superficie complessiva di circa 8 ettari di pineta: ad una prima stima sono state sradicate e stroncate circa 1.000 piante di pino domestico”. E’ stata anche interrotta per motivi di sicurezza la viabilità all’interno della riserva sia ai veicoli, sia per 2 chilometri anche al passaggio dei pedoni. Feniglia è la lingua di terra che unisce la costa di Ansedonia all’Argentario, separando il mare dalla laguna di Orbetello.

Emilia-Romagna – A Finale Emilia, in provincia di Modena, una parte dell’argine del canale Diversivo si è rotta e le campagne della zona si stanno allagando. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Carabinieri, insieme ai tecnici di Aipo. A Verica di Pavullo uno smottamento con cedimento del muro di contenimento ha reso necessaria l’evacuazione di alcune famiglie residenti in zona, all’interno di due edifici, a scopo precauzionale. A Modena, nonostante il passaggio del colmo di piena, rimangono chiusi in via precauzionale Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell’Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera. Chiuso anche il vecchio ponte di Navicello sul Panaro, così come il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido. Il livello dei fiumi, pur in calo, non ha ancora raggiunto la quota di sicurezza.

Vigili in azione anche nel Bolognese dopo l’ondata di maltempo che domenica ha fatto esondare diversi corsi d’acqua. Nella zona di Budrio, una delle più colpite con oltre 200 persone evacuate per l’esondazione del fiume Idice, sono una ventina gli interventi in corso per la messa in sicurezza di edifici e soccorso di animali. Molte aziende hanno riaperto stamani e sono alle prese con i danni causati dagli allagamenti. “Budrio ha passato una giornata tremenda, che rimarrà nella sua storia e sicuramente nella mia memoria”, ha scritto all’alba su Facebook il sindaco della cittadina, Maurizio Mazzanti.

Matera – Secondo una prima stima “stilata dal dirigente del settore Lavori Pubblici” del Comune di Matera (Capitale europea della Cultura 2019), i danni per il maltempo dei giorni scorsi “ammonterebbero a circa otto milioni di euro“. Così il sindaco, Raffaello De Ruggieri, per il quale, “è indispensabile che la presidenza del Consiglio dei Ministri e la presidenza della Regione Basilicata adottino gli atti di loro competenza per aiutare la città ad affrontare gli effetti del nubifragio“. La Giunta comunale di Matera ha approvato la delibera di richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale “a causa degli eccezionali eventi atmosferici dell’11 e del 12 novembre”, con i rioni Sassi inondati da fango e detriti. Il sindaco ha sottolineato che “la situazione in città è tornata alla normalità: l’ondata di maltempo ha però creato delle difficoltà che difficilmente sono superabili con la dotazione finanziaria ordinaria del Comune di Matera”.

Le previsioni – Nelle prossime ore il maltempo aggredirà l’Italia sospinto da forti venti di Scirocco e Libeccio. Tra questa sera e la notte i fenomeni più intensi si concentreranno tra la Liguria e l’alta Toscana, aree già duramente provate dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Sempre nel corso della notte forti piogge colpiranno anche il Lazio specie le aree costiere. Tempo più tranquillo invece al Sud. Martedì rovesci temporaleschi molto intensi colpiranno la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia con neve sull’arco alpino oltre i 1000/1200 metri di quota. Successivamente, tra mercoledì e giovedì, è attesa un’attenuazione dei fenomeni un pò su tutto il Paese.