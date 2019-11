I cinque militari italiani feriti nell’attentato del 10 novembre rivendicato dallo Stato Islamico nell’area di Kirkuk, in Iraq, sono stati trasferiti nel pomeriggio di martedì a Ramstein, in Germania, nell’ospedale militare della base aerea degli Stati Uniti. A comunicarlo è stato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, con una nota: “In condizioni stabili e dimessi dal Role3 di Baghdad – si legge – i cinque militari italiani vittime del grave attentato dello scorso 10 novembre stanno rientrando in Europa. Arriveranno nel pomeriggio a Ramstein, in Germania, presso l’ospedale militare della base aerea degli Stati Uniti, dove riceveranno le migliori cure specialistiche prima del loro rientro in Italia“. Leggi Anche Iraq, Isis rivendica l’attentato contro i militari italiani: “Abbiamo colpito crociati e apostati”

Il ministro Guerini “nel confermare la stretta vicinanza alle famiglie dei nostri militari feriti” comunica che è stato messo a loro disposizione “un C130 dell’Aeronautica Militare per raggiungere i loro cari”. Leggi Anche Iraq, attentato contro militari italiani che addestravano i curdi contro Isis: 5 feriti di cui 3 gravi. Due di loro hanno subito amputazioni

Lo scorso 10 novembre, i cinque membri delle forze speciali italiani, facenti parte sia del 9º Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin” che del Comando subacquei e incursori (Comsubin), sono rimasti feriti dopo l’esplosione di uno Ied, un ordigno rudimentale, mentre stavano svolgendo attività di addestramento dei peshmerga curdi nell’ambito della missione per il contrasto a Isis. La rivendicazione del gruppo terroristico è arrivata poche ore dopo attraverso il media ufficiale Amaq: “Abbiamo colpito crociati e apostati”, si diceva nel comunicato ad opera del nuovo portavoce delle bandiere nere, Abu Hamza al-Qurashi.