Il weekend lungo di Ognissanti è stato all’insegna del maltempo ha che ha sferzato ininterrottamente l’Italia, in particolare nelle ultime ore, dove – da nord a sud – si stanno verificando forti temporali e piogge abbondanti. In Liguria è scattata subito l’allerta meteo e ad essere attenzionata è soprattutto la riviera di Levante dove domenica mattina è scattata l’allerta rossa dopo che il torrente Petronio è uscito dagli argini tra Riva Trigoso e Casarza Ligure e il fiume Vara, nello spezino, è esondato nel comune di Sesta Godano e una famiglia è sfollata. Il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio ha definito le condizioni meteo “preoccupanti” e ha invitato i cittadini a non uscire di casa: a causa delle precipitazioni, è stato necessario infatti chiudere diversi sottopassi cittadini e monitorare il livello dei corsi d’acqua.”Un’altra minaccia viene dal mare che sta salendo. Se il mare si ingrossa e non smette di piovere la situazione si fa ancora più complicata“, ha aggiunto la sindaca.

Allagamenti, cedimenti stradali e cadute di alberi si sono verificati anche nel Ponente Ligure, dove permane l’allerta gialla diramata dall’Arpal. A Sanremo una persona è stata fatta evacuare dal proprio appartamento a causa delle numerose infiltrazioni d’acqua dovute alle forti piogge. Sempre a Sanremo, due giovani sono rimasti bloccati con la loro auto in un sottopasso allagato, mentre nell’entroterra si è aperta una voragine sulla strada dei Due Valloni. Diversi alberi si sono poi abbattuti sulle auto parcheggiate a Ventimiglia e una tromba d’aria ha investito Lavagna, in provincia di Genova, facendo volare via il tetto di alcune abitazioni: 9 persone passeranno la prossima notte presso alcune abitazioni messe a disposizione dal Comune.

È arrivata invece la prima neve della stagione al Sestriere, dove ne sono caduti circa 20 centimetri. Dalla notte scorsa ha iniziato infatti a nevicare su tutto l’arco alpino piemontese e sono imbiancate in Alta Val Susa anche Pragelato, San Sicario, Sportinia. Fiocchi questa mattina anche ai 1.200 metri di Bardonecchia, sempre in Valle di Susa. Il maltempo, che sta portando piogge diffuse in pianura, concederà una tregua al Piemonte soltanto dal tardo pomeriggio.

Continuano le forti piogge anche in Toscana, in particolare tra le province di Firenze e Pisa, dove hanno provocato diffusi allagamenti nei comuni di Fucecchio, Montopoli, Calcinaia, Pontedera e San Miniato. Molte le chiamate giunte alle sale operative 115 dei comandi di Firenze e di Pisa.