Il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, il prossimo 11 novembre sarà sottoposto a un intervento chirurgico per un aneurisma – la dilatazione di un’arteria cerebrale – già in programma da alcune settimane. Lo rende noto alle agenzie di stampa una fonte del suo entourage che precisa: durante i giorni di ricovero a sostituire il presidente sarà il suo vice Frans Timmermans. E aggiunge che Juncker, 64 anni, “sarà di ritorno in tempo per il passaggio di consegna con la nuova Commissione di Ursula von der Leyen“.

L’attuale commissione avrebbe dovuto già lasciare il suo incarico venerdì, ma la data è stata rinviata al primo dicembre dal momento che tre membri della squadra della Leyen non sono stati approvati dall’Europarlamento. Intanto la commissione Juncker resta in carica per portare a termine gli affari correnti.