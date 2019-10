“Il processo non è solo a te, ma trascina dentro anche la tua famiglia, i tuoi genitori, i tuoi parenti, rovinando le relazioni tra le persone, rovinando i rapporti anche economici. Questi giudici di sinistra hanno oggi un capo che si chiama Davigo. Per loro noi siamo tutti colpevoli. Pensano anzi che chi sia innocente, lo sia perché il giudice non ha avuto il tempo di trovare le prove per incastrarlo”. Così ha dichiarato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi alla manifestazione del partito a Terni.