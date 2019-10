Si tratta della prima volta, dall'inizio delle tensioni, che l'esercito scende in strada, dopo gli scontri tra manifestanti e polizia che, al momento, hanno causato due morti e 60 feriti. A niente è servito il pacchetto di riforme approvato dall'esecutivo per placare le manifestazioni

Il settimo giorno di proteste contro carovita e corruzione, presto trasformatesi in manifestazioni antigovernative, in Libano si è aperto con l’intervento dei militari di Beirut per riaprire le principali strade bloccate dai manifestanti in tutto il Paese. Si tratta della prima volta, dall’inizio delle tensioni, che l’esercito scende in strada, dopo gli scontri tra manifestanti e polizia che, al momento, hanno causato due morti e 60 feriti. E mentre le tensioni interne continuano a crescere, nella mattinata di mercoledì un altro drone dell’esercito israeliano è caduto in territorio libanese, con Hezbollah che ha rivendicato l’abbattimento, dopo i precedenti simili di fine agosto.

Proteste a oltranza: “Non ce ne andiamo fino a quando non cade il governo”

I manifestanti fanno sapere che le proteste continueranno a oltranza, fino a quando non si attuerà un cambio al vertice dell’esecutivo: “Non lasceremo le strade fin quando non se ne saranno andati tutti questi politici”, si legge in uno striscione nel centro di Beirut. In questa situazione, scuole, banche e università resteranno chiuse e molte strade bloccate, come riporta l’agenzia Dpa. Una fonte governativa ha confermato all’agenzia che sono in corso contatti tra i leader politici rivali che starebbero lavorando a un’ipotesi di rimpasto, senza escludere la possibilità di una nuova squadra di governo.

Le proteste, che secondo alcuni media hanno coinvolto un milione di persone, sono continuate anche nella giornata di martedì, nonostante il governo del premier Saad Hariri abbia approvato lunedì un pacchetto di riforme per cercare di venire incontro alle richieste della piazza che, tra le altre cose, bloccava l’introduzione di nuove tasse per cercare di non gravare sulla popolazione, già colpita dalla crisi economica che sta affrontando il Paese. Tra le riforme proposte da Hariri, la riduzione del 50% degli stipendi dei ministri, oltre che degli attuali ed ex deputati. Prevista, inoltre, l’abolizione del ministero dell’Informazione e di una serie di altre istituzioni dello Stato. Il primo ministro libanese ha poi proposto la creazione di un panel anti-corruzione e ha promesso che non verranno imposte nuove tasse.

Drone israeliano cade in territorio libanese. Hezbollah: “Lo abbiamo abbattuto”

Mentre in tutto il Paese le proteste non accennano a diminuire, cresce la tensione tra il Libano e il vicino Israele. Un drone dell’esercito di Tel Aviv è precipitato oltreconfine, come confermato anche dall’esercito dello Stato ebraico. Le cause dello schianto, evidenzia il sito del Jerusalem Post, non sono ancora chiare, ma Hezbollah ha annunciato di averlo abbattuto nei pressi della Porta di Fatima, lungo il confine tra Israele e Libano, stando a quanto riporta l’emittente libanese Mtv. Per l’agenzia Nna, invece, il drone sarebbe stato abbattuto da un cittadino armato di fucile da caccia.