Trentanove cadaveri ammassati in un conteiner di un camion. È quello che ha trovato la polizia britannica in un parco industriale a Grays, a est di Londra. Il tir proveniva probabilmente dalla Bulgaria, ed era al Waterglade Industrial Park. A chiamare gli agenti, intorno all’1 e 40 della notte, è stata l’ambulanza. La polizia ha arrestato il camionista. Si tratta di un uomo di 25 anni, originario dell’Irlanda del Nord. I media britannici lasciano intendere che la tragedia possa essere legata all’immigrazione clandestina.

Le vittime sono tutte adulte tranne un adolescente: è in corso l’identificazione dei corpi, anche se gli agenti fanno sapere la procedura richiederà parecchio tempo.”Questo è un tragico incidente in cui un gran numero di persone ha perso la vita”, ha scritto in una nota la polizia dell’Essex. “Riteniamo – continuano gli agenti – che il camion venisse dalla Bulgaria e sia entrato nel paese a Holyhead sabato 19 ottobre”. Sull’arresto gli investigatori fanno sapere di aver arrestato il camionista “in relazione alla tragedia”.

Il primo ministro britannico Boris Johnson è “inorridito per il tragico incidente avvenuto nell’Essex”. “Ricevo aggiornamenti costanti dall’Home Office (il ministero dell’Interno), che sta lavorando a stretto contatto con la Essex Police per stabilire ciò che esattamente è accaduto”, ha twittato Johnson. “I miei pensieri – ha concluso – sono per tutti coloro che hanno perduto la vita e per i loro cari