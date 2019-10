“E’ una bellissima maglietta! Sono tifoso del Toro da molti anni. Ho l’abbonamento e sono molto appassionato di calcio. Ma trovo che il Torino sia un club diverso, incredibile. Se vado a vedere la partita vado in curva ed essere lì è bellissimo. E’ una delle migliori esperienze da fare. E non si tratta solo di calcio. La mia parte politica è la sinistra e in curva trovo molte persone che condividono le mie idee. Ovvio, non hanno i soldi della Juve. Ma sono stato allo Juventus Stadium e lì non mi trovo bene. Questa stagione l’ultima partita che ho visto è stata Torino Sassuolo. Tornerò il 2 novembre a vedere la partita con la Juve. Certo, è difficile che il Torino vinca, ma al di là dei punti per il Torino sarebbe bello aiutare altri club italiani. Di certo il Toro apprezzerebbe se qualche altro club italiano guidasse il campionato. Così l’eurodeputato irlandese del Gue/Ngl, Mick Wallace, che oggi in Parlamento indossava la maglia del Torino.