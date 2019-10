Dodici condanne per un totale di 18 anni di carcere da scontare per una lunga serie di reati. Ed è per questo che Paolo Stellacci, 45 anni, era inserito nell’elenco dei 100 latitanti di maggior interesse del ministero dell’Interno. La Polizia italiana e i colleghi spagnoli lo hanno catturato, in Spagna. Su di lui pendeva un mae (mandato di arresto europeo).

Le sentenze nei suoi confronti sono state emesse dai Tribunali di Udine, Verbania, Novara, La Spezia, Roma, Velletri, Trieste, Imperia, per fatti fra il 2005 ed il 2015. Nelle varie sentenze, i reati che sono stati contestati al ricercato sono stati quelli di violenza sessuale, calunnia, appropriazione indebita, truffa aggravata e ricettazione.

Gli agenti del Servizio Centrale Operativo e della Squadra mobile della Questura di Udine, col coordinamento del Servizio per Cooperazione Internazionale di Polizia, lo hanno individuato ad Alicante. Le ricerche attivate nei confronti dell’uomo hanno permesso di accertare che era scappato trasferendosi all’estero per sfuggire all’arresto. Nei prossimi giorni è prevista l’udienza finalizzata alla determinazione della procedura di estradizione verso l’Italia.