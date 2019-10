Bernie Sanders è stato costretto a sospendere la sua corsa alla Casa Bianca. Il senatore democratico del Vermont, candidato alle primarie, è stato ricoverato in ospedale a Las Vegas per un’ostruzione a un’arteria: già operato, al senatore 78enne sono stati inseriti con successo due stent.

“Durante un evento elettorale – ha spiegato il consigliere di Sanders Jeff Weaver in una nota – il senatore ha avuto un po’ di fastidio al torace. Dagli esami medici è stato trovato un blocco in un’arteria”. E poi ha rassicurato: “Sanders è vigile e di buon umore. Si riposerà nei prossimi giorni. Stiamo cancellando i suoi eventi e le sue apparizioni fino a nuovo avviso e continueremo a fornire aggiornamenti”. Resta, dunque, sospesa per il senatore la corsa per diventare il candidato democratico alle presidenziali del 2020.