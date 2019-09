Le forze dell'ordine, allertate da numerose telefonate al 112 arrivate attorno alle 18, sono rimaste nella zona attorno via Appia e via Cesare Baronio fino a tarda sera alla ricerca delle persone coinvolte, senza però trovare traccia dei partecipanti agli scontri

Calci, pugni e sassi lanciati nella folla che domenica pomeriggio si aggirava in zona Furio Camillo, a due passi dalla fermata della metropolitana. Una maxi-rissa ha coinvolto due gruppi di ragazzi all’incrocio tra via Appia e via Cesare Baronio, a Roma. Sui motivi del scontro al quale hanno partecipato – secondo i testimoni – anche alcuni ragazzi molto giovani indagano i carabinieri, che dovranno provare a ricostruire l’accaduto e a identificare chi ha partecipato alla rissa.

Le forze dell’ordine, allertate da numerose telefonate al 112 arrivate attorno alle 18, sono rimaste in zona fino a tarda sera alla ricerca delle persone coinvolte, senza però trovare traccia dei partecipanti agli scontri, che hanno anche rallentato il traffico in zona perché molti automobilisti si sono fermati per cercare di capire cosa stesse succedendo e altri per evitare di rimanere coinvolti.

I carabinieri stanno anche controllando le persone che nelle scorse ore si sono recate nei pronto soccorso della zona, ad iniziare dall’ospedale San Giovanni, per farsi medicare alla ricerca di qualche possibile ferito. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere di videosorveglianza dei locali commerciali attorno a Furio Camillo alla ricerca di possibili immagini che possa aiutare a ricostruire cosa sia accaduto.