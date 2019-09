Sabato mattina il 24enne ha minacciato con una mannaia la giovane gridandole "Sei violentabile". In difesa dalla 17enne è intervenuta un'altra passeggera del tram che ha allertato la polizia. L'uomo è ora in stato di fermo, per lui è stata chiesta dal pm Adriano Scudieri la custodia cautelare in carcere

Restano chiuse le porte del carcere per il 24enne che sabato mattina ha prima minacciato con una mannaia e poi molestato una ragazza di 17 anni su un tram di Milano. La ragazza era però riuscita a liberarsi dal suo aggressore e scendere alla fermata in viale Zara, angolo viale Marche. Il 24enne, sceso anche lui, ha inseguito la giovane prima di essere stato fermato da un’altra passeggera che, assistendo alla scena, è intervenuta in soccorso alla giovane. La donna poi ha allertato le polizia.

Il pm di Milano Adriano Scudieri ha richiesto, con l’accusa di violenza sessuale, la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere. Secondo i primi accertamenti, il 24enne ha precedenti per danneggiamenti, ma non per violenza sessuale.