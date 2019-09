“I tacchi mi piacciono molto e quindi continuerò a metterli anche se costano un po’ di sacrificio, perché sono molto belli. È chiaro che poi ci sono altre giornate in cui uno magari usa delle scarpe da ginnastica, le ballerine a seconda dell’occasione. I tacchi per noi italiane poi spesso sono sinonimo di moda italiana, di calzaturifici italiani”. Lo ha detto Maria Elena Boschi a L’Intervista di Maria Latella, su Sky Tg24, commentando l’iniziativa KuToo contro i tacchi a spillo, lanciata dalle donne giapponesi e sposata dalla giornalista, in onda con un paio di sneakers. E alla domanda su a chi darebbe un calcetto l’onorevole Boschi con i suoi tacchi a spillo ha risposto: “A nessuno. Io sono veramente molto più buona di quanto sembri. Calci mai a nessuno, anzi”.

Video Sky Tg24