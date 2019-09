“Sono favorevole al fatto che non esista il vincolo di mandato. Ho sempre comunicato a Luigi Di Maio che su questa cosa non ero d’accordo“. Sono le parole del ministro M5s dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, nel corso della trasmissionePiazzapulita, su La7.

Fioramonti, che si definisce “progressista, con una cultura ecologista e ambientalista, vicino alla sinistra”, spiega: “Come esseri umani le nostre preferenze non sono esogene ma endogene al dibattito, c’è tanta letteratura in merito. In questo momento noi ci stiamo confrontando e le nostre idee cambiano. Se dovessi attenermi a un mandato arrivato da fuori, non potrei in questo momento interagire“.

E ironizza sul direttore de Il Giornale: “Insomma, farei un po’ come Sallusti, che è venuto con delle idee preconfezionate. Quindi, è proprio l’interazione e il dialogo a essere importanti nella politica. E mi prendo la responsabilità di dire che sono contrario al vincolo di mandato“.