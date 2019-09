“Annuncio che la Camera dei rappresentanti ha indetto un’inchiesta ufficiale sull’impeachment. Si tratta di una responsabilità di Trump, nessuno è da considerarsi superiore alla legge“. Cosi’ ha dichiarato la Presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. L’annuncio potrebbe influenzare in maniera decisiva la campagna elettorale per le elezioni presidenziali di novembre 2020. La decisione è stata presa a seguito del caso dell’Ucraina e delle ammissioni del presidente americano Donald Trump di aver fatto pressioni su Kiev per indagare il figlio di Joe Biden

