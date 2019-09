A riportare la notizia il Washington Post. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi il presidente ha chiesto all'omologo Zelensky di indagare sul suo ex vice Joe Biden. La speaker Nancy Pelosi ieri ha chiesto a gran voce la messa in stato d'accusa. Biden: "Unica via se non consegna documenti al Congresso". Il tycoon: "Una continuazione della peggiore caccia alle streghe della storia politica"

La speaker della Camera Nancy Pelosi si appresta secondo il Washington Post ad annunciare un’indagine per un possibile impeachment di Donald Trump dopo lo scandalo Ucraina. Il presidente americano avrebbe chiesto all’omologo ucraino Volodymyr Zelensky di indagare su Joe Biden, ex vicepresidente sotto l’amministrazione Obama e candidato per la nomination democratica alle elezioni presidenziali del 2020. Trump ha risposto all’indiscrezione facendo sapere di aver “autorizzato la diffusione domani della completa, completamente declassificata e senza omissis trascrizione della telefonata con il presidente ucraino Zelensky” e affermando che in questo modo “si vedrà che è stata una telefonata molto appropriata ed amichevole”. Poi ha detto che l’impeachment è “una continuazione della peggiore caccia alle streghe della storia politica”. Comunque “se lo fanno molti dicono che sarebbe positivo per me alle elezioni”.

“Nessuna pressione, a differenza di Joe Biden ed il figlio, nessun ‘do ut des'”, ha aggiunto, concludendo che il Kievgate non è “altro che la continuazione della più grande e più distrutti caccia alle streghe di tutti i tempi”. Ma la speaker della Camera, che in questi mesi si è sempre opposta a un’eventuale richiesta di impeachment per il caso Russiagate, ha confermato che nel corso della giornata farà un annuncio.

L’avvio della procedura per la messa in stato d’accusa del Presidente potrebbe partire già giovedì, secondo alcuni media statunitensi. Il 26 settembre è infatti prevista in calendario un’audizione alla Camera di un funzionario dell’intelligence di Trump, ma soprattutto scade il termine per la consegna al Congresso dei documenti relativi al caso Ucraina. L’ipotesi di una messa in stato d’accusa ha aperto il dibattito non solo all’interno del Partito, ma anche in area repubblicana. Si sono infatti uniti al coro di voci democratiche, che vedono nell’impeachment “l’unica soluzione”, anche Bill Weld, candidato alle presidenziali, che accusa Trump di “tradimento“ e Joe Walsh, altro candidato repubblicano alla Casa Bianca.

Convinto che “non vi sia altra scelta” se il presidente non sarà “disponibile alle richieste di informazioni richieste dal Congresso” sulla vicenda delle telefonata con il presidente ucraino è soprattutto lo stesso Joe Biden. Critiche anche dalla Pelosi, che ieri ha parlato di “nuovo grande capitolo di illegalità”, e da Alexandria Ocasio-Cortez che ha considerato “uno scandalo nazionale il rifiuto del partito democratico di avviare l’impeachment per questo”.