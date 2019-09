Il ritorno del centrocampista in azzurro non è ancora ufficiale, perché il 'listone' non dà garanzie ma è chiaro che se il ct marchigiano ha fatto questo passo difficilmente lo escluderà dai convocati. Adesso è corsa contro il tempo per recuperare da un infortunio muscolare

Roberto Mancini ha pre-convocato Daniele De Rossi per la partita dell’Italia contro la Grecia, in programma il 12 ottobre all’Olimpico di Roma. L’ex capitano giallorosso potrebbe quindi tornare nel ‘suo’ stadio con la maglia della Nazionale nel match valido per la qualificazione agli Europei e che, calcoli alla mano, potrebbe certificare la partecipazione alla competizione.

Il ritorno del centrocampista in azzurro non è ancora ufficiale, perché il ‘listone’ non dà garanzie ma è chiaro che se il ct marchigiano ha fatto questo passo difficilmente lo escluderà dai convocati. Piuttosto, toccherà a De Rossi fare il possibile per esserci: negli scorsi giorni, infatti, il 36enne del Boca Juniors si è fermato per un problema muscolare. Il ritiro della Nazionale per i prossimi impegni è previsto il 7 ottobre e le convocazioni ufficiali di Mancini arriveranno a ridosso di domenica 6.

L’ultima volta di De Rossi con la maglia dell’Italia risale a quasi due anni fa, il 10 novembre 2017 nella partita che di fatto escluse la Nazionale dai Mondiali in Russia. Il gol di Johansson che sancì l’addio degli azzurri fu deviato involontariamente proprio dal centrocampista. Nel match di ritorno, uno scialbo 0-0 a San Siro, l’allora capitano della Roma non venne schierato nell’undici iniziale da Ventura e a partita in corso rifiutò di entrare invitando il commissario tecnico a inserire Insigne.