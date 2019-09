Maria Elena Boschi è la capogruppo alla Camera di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi alla quale la fedelissima dell’ex premier ha aderito insieme ad altri 24 colleghi (23 ex Pd e uno dal gruppo Misto). A comunicare la nomina dell’ex ministra delle Riforme e sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio è stata la vicepresidente di Montecitorio, Maria Edera Spadoni, presidente di turno dell’Aula.

La deputata di Laterina, 38 anni, è da sempre vicinissima a Renzi ed è stata tra le prime a criticare l’assenza di esponenti toscani del Pd nel governo Conte 2. Era il 13 settembre e Boschi diceva: “Spero che non sia semplicemente un modo per colpire Matteo Renzi e il nostro gruppo perché non credo che sia giusto né che se lo meritino i cittadini toscani”.

Per poi aggiungere: “Non c’è bisogno di ribadire ogni momento la nostra presenza nel Pd, ma è chiaro che se dovessero cambiare le condizioni, si parla ad esempio di un rientro di Bersani e di D’Alema, se ci dovessero essere queste condizioni credo sia giusto discuterne tra di noi e con Zingaretti”. I due ex non sono ancora rientrati, ma tre giorni più tardi Renzi, Boschi e chi è rimasto vicino all’ex segretario dem hanno dato il via alla scissione e ai nuovi gruppi parlamentari. Alla Camera toccherà a Boschi guidare il drappello di deputati che ha deciso di lasciare il Partito Democratico.

Oltre a Boschi fanno parte del gruppo Italia Viva anche Lucia Annibali, Michele Anzaldi, Nicola Carè, Matteo Colaninno, Camillo D’alessandro, Vito De Filippo, Mauro Del Barba, che sarà anche tesoriere, Marco Di Maio, Cosimo Maria Ferri, Silvia Fregolent, Maria Chiara Gadda, Roberto Giachetti, Gianfranco Librandi, Luigi Marattin, nominato vice-capogruppo, Gennaro Migliore, Mattia Mor, Sara Moretto, Luciano Nobili, Lisa Noja, Raffaella Paita, Ettore Rosato, Ivan Scalfarotto e Massimo Ungaro, tutti provenienti dal Pd, e Gabriele Toccafondi che faceva parte dal gruppo Misto.